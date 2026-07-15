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Украина переписывает правила войны: Запад признал прорыв, который меняет всю Европу

Боевые технологии, производство дронов и скорость разработки вооружений превратили Украину в одного из главных военных новаторов континента

15 июля 2026, 10:40
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Кравцев Сергей

Украина за годы полномасштабной войны смогла не только адаптироваться к новым вызовам, но и фактически изменила подход к ведению современных боевых действий. Именно такой вывод делает американское издание The Atlantic, отмечая, что украинский опыт уже оказывает влияние на развитие армий стран НАТО и всей Европы.

Украина переписывает правила войны: Запад признал прорыв, который меняет всю Европу

Дрон. Фото: из открытых источников

По оценке журналистов, ключевым фактором успеха стало создание уникальной экосистемы оборонных технологий. Вместо длительных бюрократических процессов Украина сделала ставку на тесное сотрудничество армии, инженеров и частных разработчиков. Благодаря этому новые образцы вооружений проходят путь от идеи до применения на фронте за считанные месяцы, а иногда и недели.

Особое внимание авторы уделяют украинской индустрии беспилотников. Если еще четыре года назад производство БПЛА в стране было ограничено несколькими компаниями, то сегодня Украина стремительно превращается в мирового лидера по выпуску боевых дронов. Именно массовое применение беспилотников стало одним из факторов, изменивших характер современной войны и заставивших многие государства пересматривать собственные военные доктрины.

Высокую оценку украинскому оборонному сектору ранее дала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, Украина сегодня производит вооружение быстрее и дешевле, чем большинство европейских стран.

Авторы The Atlantic отмечают, что украинские инновации уже выходят далеко за пределы национальной обороны. Опыт, полученный во время войны, становится ориентиром для союзников, а сама Украина постепенно закрепляет за собой статус одного из ведущих военных центров Европы, способного определять будущее технологий на поле боя.

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Источник: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/drone-superpower-ukraine-is-now-europes-first-line-of-defense/
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