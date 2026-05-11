Україна переламує хід війни: до чого тут парад Путіна 9 травня

Парад 9 травня в Москві, який Кремль традиційно використовує як демонстрацію військової могутності Росії, цього року несподівано виявився значно скромнішим за колишні роки. Як зазначає The Wall Street Journal, на Червоній площі було помітно менше ракетних комплексів, важкої техніки та озброєнь, ніж зазвичай. На Заході це розцінили як тривожний сигнал Кремлю.

Парад Перемоги. Фото: з відкритих джерел

На думку видання, обережність Володимира Путіна може бути безпосередньо пов'язана з можливостями України, що зростають, завдавати ударів далеко вглиб російської території. Якщо російський лідер справді побоювався атак українських далекобійних дронів під час параду, це може свідчити про серйозну зміну ситуації на п'ятому році війни.

Додатковий тиск на Москву створюють результати бойових дій. Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що навесні 2026 року російська армія демонструє найгірші показники на фронті порівняно з минулим роком. Більше того, у квітні Україна спромоглася повернути більше територій, ніж втратила.

Водночас Київ нарощує удари по стратегічним об'єктам РФ. Українські безпілотники та ракети все частіше досягають нафтобаз, складів боєприпасів, підприємств ВПК та військової інфраструктури у глибині Росії.

За версією WSJ, саме це могло стати причиною небажання Кремля виставляти значну кількість техніки у центрі Москви.

Незважаючи на заяви Путіна про те, що війна нібито "наближається до завершення", західні аналітики вважають такі слова передчасними. У статті наголошується: говорити про реальне завершення конфлікту можна буде лише тоді, коли Росія припинить удари по українських містах та відмовиться від вимог нових територіальних поступок з боку Києва.

У WSJ також роблять жорсткий висновок: тільки перспектива серйозних втрат та ризику поразки здатна змусити Кремль відмовитися від подальших експансіоністських планів в Україні та Європі.

