Украина переламывает ход войны: при чем здесь парад Путина 9 мая
Украина переламывает ход войны: при чем здесь парад Путина 9 мая

В Москве заметили резкое сокращение военной техники на Красной площади: западные аналитики связывают это со страхом перед ударами Украины

11 мая 2026, 07:13
Автор:
Кравцев Сергей

Парад 9 мая в Москве, который Кремль традиционно использует как демонстрацию военной мощи России, в этом году неожиданно оказался значительно скромнее прежних лет. Как отмечает The Wall Street Journal, на Красной площади было заметно меньше ракетных комплексов, тяжелой техники и вооружений, чем обычно. На Западе это расценили как тревожный сигнал для Кремля.

Парад Победы. Фото: из открытых источников

По мнению издания, осторожность Владимира Путина может быть напрямую связана с растущими возможностями Украины наносить удары далеко вглубь российской территории. Если российский лидер действительно опасался атак украинских дальнобойных дронов во время парада, это может свидетельствовать о серьезном изменении ситуации на пятом году войны.

Дополнительное давление на Москву создают и результаты боевых действий. Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что весной 2026 года российская армия демонстрирует худшие показатели на фронте по сравнению с прошлым годом. Более того, в апреле Украина смогла вернуть больше территорий, чем потеряла.

Одновременно Киев наращивает удары по стратегическим объектам РФ. Украинские беспилотники и ракеты все чаще достигают нефтебаз, складов боеприпасов, предприятий ВПК и военной инфраструктуры в глубине России. 

По версии WSJ, именно это могло стать причиной нежелания Кремля выставлять значительное количество техники в центре Москвы.

Несмотря на заявления Путина о том, что война якобы "приближается к завершению", западные аналитики считают такие слова преждевременными. В статье подчеркивается: говорить о реальном завершении конфликта можно будет только тогда, когда Россия прекратит удары по украинским городам и откажется от требований новых территориальных уступок со стороны Киева.

В WSJ также делают жесткий вывод: только перспектива серьезных потерь и риска поражения способна заставить Кремль отказаться от своих дальнейших экспансионистских планов в Украине и Европе.

Источник: https://www.wsj.com/opinion/is-ukraine-turning-the-russian-tide-420e044e
