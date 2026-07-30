Україна отримала сильні переговорні карти не через Зеленського: що насправді сприяло перевороту у Трампа



















Успіхи українських військових на фронті суттєво посилили позиції України на міжнародній арені та створили для президента Володимира Зеленського додаткові аргументи під час переговорів із Дональдом Трампом. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак.

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За його словами, дипломатичні досягнення України сьогодні безпосередньо пов'язані з результатами роботи Сил оборони.

"Карти на руках зараз не у Зеленського, а у наших Збройних сил. Саме вони на своїх плечах виносять цей результат, який потім можна показати партнерам", – наголосив Ступак.

Експерт звернув увагу, що після зустрічі Зеленського і Трампа в американських медіа з'явилося чимало позитивних оцінок, а також активізувалося обговорення законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Втім, він застеріг від надмірного оптимізму. За словами Ступака, навіть якщо закон ухвалять, президент США лише отримає право, а не обов'язок запроваджувати нові обмеження проти Москви.

"Трамп матиме право вводити санкції проти Росії. Не обов'язок, а саме право. Чи скористається він цим – поки що сказати неможливо", – пояснив експерт.

Ступак також прокоментував майбутній візит американських представників до Києва, зазначивши, що він має радше символічне значення, адже вирішення питання війни залежить не від української сторони.

"Ключ до завершення цієї війни не в Києві. Він у Москві, у Кремлі. Україна готова до припинення бойових дій, але рішення має ухвалити Росія", – підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що масований російський обстріл України, який відбувся невдовзі після телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, став не демонстрацією сили Кремля, а свідченням небажання Володимира Путіна повертатися до дипломатії. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко. За його словами, Кремль продовжує робити ставку на терор, однак така стратегія лише посилює міжнародну підтримку України.