Російська ракета над Польщею стане остаточним вироком Путіну: дипломат приголомшив заявою



















Масований російський обстріл України, який відбувся невдовзі після телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, став не демонстрацією сили Кремля, а свідченням небажання Володимира Путіна повертатися до дипломатії. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко. За його словами, Кремль продовжує робити ставку на терор, однак така стратегія лише посилює міжнародну підтримку України.

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"Путін робить усе, щоб максимально знищити Україну, але не розуміє, що насправді він консолідує всіх навколо нас", – наголосив Огризко.

Експерт переконаний, що відмова Москви від реальних переговорів лише наближає її стратегічну поразку. Як приклад він навів успішні українські удари по російській військовій інфраструктурі та логістиці.

"Путін своєю лінією на відмову від переговорів фактично штовхає Росію до її об'єктивного фіналу. Цей фінал міг бути довшим, а тепер стане коротшим", – зазначив дипломат.

Огризко також звернув увагу на проблему дефіциту ракет до комплексів Patriot. На його думку, Україна не повинна повністю залежати від темпів виробництва американської оборонної промисловості, яка працює в умовах мирного часу. Саме тому він закликав Європу разом з Україною розгорнути власне виробництво сучасних систем протиракетної оборони.

"Наша європейська безпека – це наша справа. Якщо ми створимо власну базу виробництва антибалістичних систем, то не будемо ні в кого нічого просити", – підкреслив він.

Окремо експерт прокоментував інцидент із російською ракетою, яка під час атаки порушила повітряний простір Польщі. На його переконання, союзники могли б значно ефективніше захищати як Україну, так і власну територію, якби політичне керівництво ухвалило рішення про перехоплення повітряних цілей ще над західними регіонами України.

"Якщо польська авіація вже піднімається в повітря, то чому не перехоплювати ракети над Західною Україною? Це в інтересах і поляків, і українців", – заявив Огризко.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну 30 липня одна з крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі. Польська влада повідомила про появу "невпізнаного повітряного об'єкта", однак така реакція викликала критику з боку частини експертного середовища. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що Варшава не продемонструвала достатньо рішучої відповіді на інцидент, який безпосередньо стосується безпеки країни та всього східного флангу НАТО.