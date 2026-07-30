Путин сегодня подписал окончательный приговор России: стало известно о страшном просчете диктатора



















Массированный российский обстрел Украины, последовавший вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стал не демонстрацией силы Кремля, а свидетельством нежелания Владимира Путина возвращаться в дипломатию. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко. По его словам, Кремль продолжает делать ставку на террор, однако подобная стратегия лишь усиливает международную поддержку Украины.

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"Путин делает все, чтобы максимально уничтожить Украину, но не понимает, что на самом деле он консолидирует всех вокруг нас", – подчеркнул Огрызко.

Эксперт убежден, что отказ Москвы от реальных переговоров лишь приближает к ее стратегическому поражению. В качестве примера он привел успешные украинские удары по российской военной инфраструктуре и логистике.

"Путин своей линией на отказ от переговоров фактически толкает Россию в ее объективный финал. Этот финал мог быть длиннее, а теперь станет короче", – отметил дипломат.

Огрызко также обратил внимание на проблему дефицита ракет в комплексы Patriot. По его мнению, Украина не должна полностью зависеть от темпов производства американской оборонной промышленности, работающей в условиях мирного времени. Именно поэтому он призвал Европу вместе с Украиной развернуть собственное производство современных систем противоракетной обороны.

"Наша европейская безопасность – это наше дело. Если мы создадим собственную базу производства антибалистических систем, то не будем ни у кого ничего просить", – подчеркнул он.

Отдельно эксперт прокомментировал инцидент с российской ракетой, нарушившей во время атаки воздушное пространство Польши. По его убеждению, союзники могли бы более эффективно защищать как Украину, так и собственную территорию, если бы политическое руководство приняло решение о перехвате воздушных целей еще над западными регионами Украины.

"Если польская авиация уже поднимается в воздух, то почему не перехватывать ракеты над Западной Украиной? Это в интересах и поляков, и украинцев", – заявил Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время массированной комбинированной атаки России на Украину 30 июля одна из крылатых ракет нарушила воздушное пространство Польши. Польские власти сообщили о появлении "неузнаваемого воздушного объекта", однако такая реакция вызвала критику со стороны части экспертной среды. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что Варшава не продемонстрировала достаточно решительного ответа на инцидент, непосредственно касающийся безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.