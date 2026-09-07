Україна отримала несподіваний козир для завершення війни: у ЗСУ здивували сценарієм

Соціальна напруженість усередині Росії може стати одним із факторів, здатних наблизити завершення війни на користь України. Для цього ЗСУ мають зберігати тиск на противника та створювати умови, за яких Кремль буде змушений ухвалювати непопулярні для російського суспільства рішення. Таку думку висловив командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун".

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За його словами, одним із потенційно небезпечних для російської влади сценаріїв може стати необхідність проведення масштабної мобілізації. Залучення значно більшої кількості громадян до війни здатне посилити невдоволення та створити додаткові внутрішні проблеми, з якими Кремлю буде дедалі складніше впоратися.

Філатов наголосив, що історично серйозні внутрішні потрясіння мали для Росії масштабні наслідки. Саме тому можливий революційний сценарій він вважає одним із чинників, які теоретично здатні вплинути на перебіг війни.

"І так історично складається, що Росія дуже тяжко переживає революцію. Тому я вважаю, що для України революція всередині Росії — це, мабуть, один з найбільш важливих аспектів для завершення нашої війни", — зазначив "Перун".

Як приклад внутрішньої нестабільності командир згадав заколот і марш ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина на Москву. На його думку, ті події продемонстрували вразливість російської системи в умовах гострої внутрішньої кризи.

Водночас Філатов наголошує, що Україна має передусім зберігати військову ініціативу. Особливе значення він відводить південному напрямку та російській логістиці, зокрема шляхам забезпечення окупованого Криму. Серйозні проблеми з постачанням могли б погіршити становище російських військ на півострові.

Водночас командир визнав, що зараз можливості України для створення такого масштабного тиску обмежені.

"Наразі ті всі заходи, які доволі динамічно проводились, — поступово динаміка знижується. І ми бачимо, що у нас наразі нема таких можливостей, щоб ми активно спонукали противника на цій ділянці до колапсу", — підсумував Філатов.

Портал "Коментарі" вже писав, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому підхід Сполучених Штатів до України помітно змінився. Вашингтон залишається важливим партнером Києва, однак його нинішні інтереси та бачення завершення війни не завжди відповідають українським, заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.