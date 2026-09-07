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Украина получила неожиданный козырь для завершения войны: в ВСУ удивили сценарием

Поражение России может начаться с внутреннего кризиса, вызванного ростом общественного недовольства и усилением давления украинских войск на фронте

7 сентября 2026, 10:00
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Клименко Елена

Социальное напряжение внутри России может стать одним из факторов, способных приблизить завершение войны в пользу Украины. Для этого ВСУ должны сохранять давление на противника и создавать условия, при которых Кремль вынужден будет принимать непопулярные для российского общества решения. Такое мнение высказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным "Перун".

Украина получила неожиданный козырь для завершения войны: в ВСУ удивили сценарием

Фото: из открытых источников

По его словам, одним из потенциально опасных для российских властей сценариев может стать необходимость проведения масштабной мобилизации. Привлечение значительно большего количества граждан к войне способно усугубить недовольство и создать дополнительные внутренние проблемы, с которыми Кремлю будет все сложнее справиться.

Филатов подчеркнул, что исторически серьезные внутренние потрясения имели для России масштабные последствия. Именно поэтому возможный революционный сценарий считает одним из факторов, которые теоретически способны повлиять на ход войны.

"И так исторически складывается, что Россия очень тяжело переживает революцию. Поэтому я считаю, что для Украины революция внутри России — это, пожалуй, один из наиболее важных аспектов завершения нашей войны", — отметил "Перун".

В качестве примера внутренней нестабильности командир вспомнил мятеж и марш ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Москву. По его мнению, события продемонстрировали уязвимость российской системы в условиях острого внутреннего кризиса.

В то же время Филатов отмечает, что Украина должна прежде всего сохранять военную инициативу. Особое значение он отводит южному направлению и российской логистике, в частности, путем обеспечения оккупированного Крыма. Серьезные проблемы со снабжением могли бы усугубить положение русских войск на полуострове.

В то же время, командир признал, что сейчас возможности Украины для создания такого масштабного давления ограничены.

"Теперь все мероприятия, которые достаточно динамично проводились, — постепенно динамика снижается. И мы видим, что у нас нет таких возможностей, чтобы мы активно побуждали противника на этом участке к коллапсу", — подытожил Филатов.

Портал "Комментарии" уже писал, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом подход Соединенных Штатов к Украине заметно изменился. Вашингтон остается важным партнером Киева, однако его нынешние интересы и видение завершения войны не всегда соответствуют украинским, заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.



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