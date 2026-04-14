Україна остаточно позбавить Путіна можливості бити ракетами: названо несподівану причину
Україна остаточно позбавить Путіна можливості бити ракетами: названо несподівану причину

Україна разом із державами Перської затоки має потенціал для зміцнення системи ППО, вважає колишній спецпредставник США

14 квітня 2026, 11:15
Клименко Елена

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що суттєвого нарощування повітряних атак з боку Росії очікувати не варто, оскільки вона вже використовує практично весь наявний у неї арсенал можливостей. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Новини.LIVE.

За його словами, російські війська діють хвилеподібно: періодично здійснюють інтенсивні ракетно-дронові удари, які можуть повторюватися кілька разів на тиждень, після чого беруть паузу для відновлення запасів і перегрупування, а згодом знову повертаються до атак.

Волкер наголосив, що Україна за час повномасштабної війни суттєво вдосконалила систему протиповітряної оборони та навчилася ефективно протидіяти таким загрозам. Значна частина ворожих безпілотників збивається ще на підльоті, а також перехоплюється частина ракет.

Водночас він звернув увагу на проблему дефіциту ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, про що раніше говорив президент України Володимир Зеленський. На думку Волкера, це питання є критично важливим для підтримки обороноздатності країни.

Експерт також нагадав про нещодавні дипломатичні контакти українського керівництва з країнами Перської затоки. Він вважає, що цей напрямок може стати перспективним для зміцнення української протиповітряної оборони через можливу співпрацю та спільні ініціативи з партнерами з регіону.

На думку Волкера, саме розширення міжнародної взаємодії та пошук нових партнерств може відіграти важливу роль у посиленні захисту українського неба в умовах тривалої війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 14 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по цивільній та портовій інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження майна, зокрема постраждало іноземне судно. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 



