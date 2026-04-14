Украина окончательно лишит Путина возможности бить ракетами: названа неожиданная причина

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что существенного наращивания воздушных атак со стороны России ожидать не стоит, поскольку она уже использует практически весь имеющийся у нее арсенал возможностей. Об этом он заявил в интервью изданию Новости.LIVE.

По его словам, российские войска действуют волнообразно: периодически осуществляют интенсивные ракетно-дроновые удары, которые могут повторяться несколько раз в неделю, после чего берут паузу для восстановления запасов и перегруппировки, а затем снова возвращаются к атакам.

Волкер подчеркнул, что Украина во время полномасштабной войны существенно усовершенствовала систему противовоздушной обороны и научилась эффективно противодействовать таким угрозам. Значительная часть вражеских беспилотников сбивается на подлете, а также перехватывается часть ракет.

В то же время, он обратил внимание на проблему дефицита ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению Волкера, этот вопрос критически важен для поддержки обороноспособности страны.

Эксперт также напомнил о недавних дипломатических контактах украинского руководства со странами Персидского залива. Он считает, что это направление может стать перспективным для укрепления украинской противовоздушной обороны из-за возможного сотрудничества и совместных инициатив с партнерами из региона.

По мнению Волкера, именно расширение международного взаимодействия и поиск новых партнерств может сыграть немаловажную роль в усилении защиты украинского неба в условиях продолжительной войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 14 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре юга Одесской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждения имущества, в том числе пострадало иностранное судно. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.