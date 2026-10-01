Україна остатчно ризикує зазнати фіаско у війні Путіна: розкрито страшну проблему ЗСУ

Україна ризикує дедалі більше відставати у технологічному протистоянні з Росією, яка за підтримки Китаю прискорює розвиток нових засобів ураження. Особливо гостро проблема проявилася на тлі масованого застосування реактивних "Шахедів" та балістичних ракет. Про це заявила волонтерка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

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За її словами, Україні необхідно не лише реагувати на вже наявні загрози, а й заздалегідь прогнозувати появу нових технологій на полі бою. Берлінська вважає, що саме цього підходу державі нині бракує.

"Справжня проблема — те, що у нас досі немає антибалістики. Що на 13-му році війни немає жодного інженерного прогнозування. Ми рухаємося в тумані війни, наосліп", — заявила вона.

Ситуація стає особливо актуальною напередодні зими. Росія нарощує використання реактивних безпілотників, які через вищу швидкість створюють додаткові труднощі для української протиповітряної оборони. 28 вересня, за даними президента Володимира Зеленського, РФ застосувала понад 120 дронів, близько 90 із них були реактивними.

Берлінська також вважає, що Москва разом із Пекіном фактично впливає на темп технологічної гонки, тоді як Україна не встигає достатньо швидко адаптувати оборонну систему.

"Росія з Китаєм усе більше нав’язують нам гру, і ми з прискоренням програємо в технологічній гонці", — наголосила волонтерка.



Портал "Коментарі" вже писав, що найближча зима може стати для України серйозним випробуванням, оскільки Росія, ймовірно, продовжить атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру. Про це заявив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.