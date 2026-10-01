Украина окончательно рискует потерпеть фиаско в войне Путина: раскрыта страшная проблема ВСУ

Украина рискует все больше отставать в технологическом противостоянии с Россией, которая при поддержке Китая ускоряет развитие новых средств поражения. Особенно остро проблема проявилась на фоне массированного применения реактивных "Шахедов" и баллистических ракет. Об этом заявила волонтер и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.

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По ее словам, Украине необходимо не только реагировать на уже существующие угрозы, но и предварительно прогнозировать появление новых технологий на поле боя. Берлинская считает, что именно этого подхода государству сейчас не хватает.

"Настоящая проблема — то, что у нас до сих пор нет антибаллистики. Что на 13-м году войны нет никакого инженерного прогнозирования. Мы двигаемся в тумане войны, вслепую", — заявила она.

Ситуация становится особенно актуальной в преддверии зимы. Россия наращивает использование реактивных беспилотников, которые из-за более высокой скорости создают дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны. 28 сентября, по данным президента Владимира Зеленского, РФ применила более 120 дронов, около 90 из них были реактивными.

Берлинская также считает, что Москва вместе с Пекином фактически влияет на темп технологической гонки, в то время как Украина не успевает достаточно быстро адаптировать оборонную систему.

"Россия с Китаем все больше навязывают нам игру, и мы с ускорением проигрываем в технологической гонке", — подчеркнула волонтер.



Портал "Комментарии" уже писал , что ближайшая зима может стать для Украины серьезным испытанием, поскольку Россия, вероятно, продолжит атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.