logo_ukra

BTC/USD

89769

ETH/USD

3098.8

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна не залишиться без підтримки: які важливі гості прибули до Києва з 15 країн Європи та НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна не залишиться без підтримки: які важливі гості прибули до Києва з 15 країн Європи та НАТО

До Києва прибули радники з нацбезпеки країн Європи та НАТО

3 січня 2026, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров у Telegram-каналі.

Україна не залишиться без підтримки: які важливі гості прибули до Києва з 15 країн Європи та НАТО

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Також до переговорів приєдналися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Умерова, попереду – насичений робочий день. Сторони обговорюватимуть питання безпеки та економіки, роботу з рамковими документами, а також координацію подальших кроків України з міжнародними партнерами.

Варто нагадати, наприкінці року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують провести зустріч на рівні радників із США та Європи, яка може відбутися вже у січні.

"Ця зустріч буде, я почав її обговорювати відразу після зустрічі з Трампом (президент США — ред.). Я вже з'єднався з Макроном (президент Франції — ред.), кількома іншими нашими партнерами і продовжуватиму ці консультації і буде така зустріч", — додав Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерц усіх здивував: що сталося з постачанням зброї Україні з Німеччини 2025 року.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Німеччині посилюється дискусія щодо можливої участі німецьких військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Ряд політиків вважають, що Берлін не повинен заздалегідь виключати такий сценарій, особливо у разі досягнення мирної угоди. Про це повідомляє Spiegel.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/umerov_rustem/271
Теги:

Новини

Всі новини