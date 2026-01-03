Україна не залишиться без підтримки: які важливі гості прибули до Києва з 15 країн Європи та НАТО

У суботу, 3 січня, до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров у Telegram-каналі.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

У зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії. Також до переговорів приєдналися представники НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

За словами Умерова, попереду – насичений робочий день. Сторони обговорюватимуть питання безпеки та економіки, роботу з рамковими документами, а також координацію подальших кроків України з міжнародними партнерами.

Варто нагадати, наприкінці року президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують провести зустріч на рівні радників із США та Європи, яка може відбутися вже у січні.

"Ця зустріч буде, я почав її обговорювати відразу після зустрічі з Трампом (президент США — ред.). Я вже з'єднався з Макроном (президент Франції — ред.), кількома іншими нашими партнерами і продовжуватиму ці консультації і буде така зустріч", — додав Зеленський.

