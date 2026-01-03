Украина не останется без поддержки: какие важные гости прибыли в Киев из 15 стран Европы и НАТО

В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. Также к переговорам присоединились представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

По словам Умерова, впереди — насыщенный рабочий день. Стороны будут обсуждать вопросы безопасности и экономики, работу с рамочными документами, а также координацию дальнейших шагов Украины с международными партнерами.

Стоит напомнить, в конце года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют провести встречу на уровне советников из США и Европы, которая может состояться уже в январе.

"Эта встреча будет, я начал ее обсуждать сразу после встречи с Трампом (президент США — ред.). Я уже соединился с Макроном (президент Франции — ред.), несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации и будет такая встреча", — добавил Зеленский.

