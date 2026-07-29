Україна не уникне страшної катастрофи: Зеленський озвучив Трампу термінову вимогу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні спеціальний "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами глави держави, така допомога є критично важливою для захисту енергетичної інфраструктури від масштабних російських ударів у холодний сезон. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Axios.

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Президент пояснив, що головна мета – не допустити повторення сценарію попередніх зим, коли Росія цілеспрямовано атакувала об'єкти енергетики, залишаючи мільйони українців без електропостачання та тепла. Саме тому Україна прагне завчасно посилити систему протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, до початку опалювального сезону Київ розраховує сформувати запас із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot, адже нинішні резерви майже повністю вичерпані.

"Нам потрібні були Patriot ще вчора", – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що під час кожної масованої атаки Росія застосовує приблизно від 30 до 40 балістичних ракет. За таких умов, підкреслив він, без достатньої кількості сучасних перехоплювачів ефективний захист українського неба стає значно складнішим.

Зеленський також заявив, що Україна готова до поглиблення військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами. За його словами, Київ може поділитися власними розробками, технологіями та бойовим досвідом, якщо це допоможе прискорити отримання додаткових ракет для комплексів Patriot.

Окрім цього, президент повідомив, що Дональд Трамп підтримав продовження роботи над питанням надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. На думку Зеленського, розвиток власного виробництва таких боєприпасів дозволить у перспективі зміцнити українську систему протиповітряної оборони та зробити її менш залежною від зовнішніх поставок.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп останніми тижнями дедалі позитивніше висловлюється про Україну та президента Володимира Зеленського.