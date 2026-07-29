Трамп несподівано змінив тон щодо України: розкрито вражаючу причину переломного моменту

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Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп останніми тижнями дедалі позитивніше висловлюється про Україну та президента Володимира Зеленського. Про це повідомило видання Worldish Journal, яке пов'язує зміну риторики американського лідера з успіхами ЗСУ, розвитком українських безпілотних технологій та особистими зустрічами Трампа з людьми, які підтримують Україну. Політолог Валерій Клочок вважає, що така зміна має цілком логічне пояснення.
Фото: з відкритих джерел
За його словами, Україна довела свою здатність не лише стримувати російську агресію, а й ефективно відповідати ударами по території РФ.
"Добре, якщо Трамп дійсно змінив думку про Україну та про Зеленського, бо справді Україна показала, що вона може дзеркально бити по території Росії", – зазначив Клочок.
За словами експерта, на позицію президента США могли вплинути також зустрічі з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та блогеркою Лорою Лумер. Після поїздки до Києва вона публічно змінила своє ставлення до української влади й назвала Володимира Зеленського лідером воєнного часу.
Водночас політолог закликає не поспішати з остаточними висновками. Він звертає увагу, що зараз важливо оцінювати не лише заяви американського президента, а й його подальші рішення щодо Росії.
"Я також доволі обережно оцінював вплив Лори Лумер на Трампа. Можливо, це якраз таки сталося, і це дуже добре, якщо це так", – сказав Клочок.
Окрему увагу експерт звернув на законопроєкт Сенату США про так звані "пекельні санкції" проти Росії. Документ дозволяє запроваджувати мита до 500% на російські товари та до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії.
Втім, Клочок наголосив, що є важливий нюанс.
"Але це не обов'язок буде Трампа, а право. Тобто він або введе ці санкції, або не введе. Тут така неприємна річ", – підкреслив політолог.
Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати одним із ключових дипломатичних етапів у питанні завершення російсько-української війни. Водночас головним показником її успіху стануть не гучні заяви, а конкретні кроки Вашингтона щодо тиску на Кремль.