Трамп несподівано змінив тон щодо України: розкрито вражаючу причину переломного моменту



















Президент США Дональд Трамп останніми тижнями дедалі позитивніше висловлюється про Україну та президента Володимира Зеленського. Про це повідомило видання Worldish Journal, яке пов'язує зміну риторики американського лідера з успіхами ЗСУ, розвитком українських безпілотних технологій та особистими зустрічами Трампа з людьми, які підтримують Україну. Політолог Валерій Клочок вважає, що така зміна має цілком логічне пояснення.

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За його словами, Україна довела свою здатність не лише стримувати російську агресію, а й ефективно відповідати ударами по території РФ.

"Добре, якщо Трамп дійсно змінив думку про Україну та про Зеленського, бо справді Україна показала, що вона може дзеркально бити по території Росії", – зазначив Клочок.

За словами експерта, на позицію президента США могли вплинути також зустрічі з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та блогеркою Лорою Лумер. Після поїздки до Києва вона публічно змінила своє ставлення до української влади й назвала Володимира Зеленського лідером воєнного часу.

Водночас політолог закликає не поспішати з остаточними висновками. Він звертає увагу, що зараз важливо оцінювати не лише заяви американського президента, а й його подальші рішення щодо Росії.

"Я також доволі обережно оцінював вплив Лори Лумер на Трампа. Можливо, це якраз таки сталося, і це дуже добре, якщо це так", – сказав Клочок.

Окрему увагу експерт звернув на законопроєкт Сенату США про так звані "пекельні санкції" проти Росії. Документ дозволяє запроваджувати мита до 500% на російські товари та до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії.

Втім, Клочок наголосив, що є важливий нюанс.

"Але це не обов'язок буде Трампа, а право. Тобто він або введе ці санкції, або не введе. Тут така неприємна річ", – підкреслив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати одним із ключових дипломатичних етапів у питанні завершення російсько-української війни. Водночас головним показником її успіху стануть не гучні заяви, а конкретні кроки Вашингтона щодо тиску на Кремль.