Трамп неожиданно изменил тон в отношении Украины: раскрыта поразительная причина переломного момента



















Президент США Дональд Трамп в последние недели все позитивнее высказывается об Украине и президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщило издание Worldish Journal, которое связывает смену риторики американского лидера с успехами ВСУ, развитием украинских беспилотных технологий и личными встречами Трампа с поддерживающими Украину людьми. Политолог Валерий Клочок считает , что такое изменение имеет вполне логическое объяснение.

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По его словам, Украина доказала свою способность не только сдерживать российскую агрессию, но эффективно отвечать ударами по территории РФ.

"Хорошо, если Трамп действительно изменил мнение об Украине и Зеленском, потому что действительно Украина показала, что она может зеркально бить по территории России", – отметил Клочок.

По словам эксперта, на позицию президента США могли повлиять также встречи с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и блогером Лорой Лумер. После поездки в Киев она публично изменила свое отношение к украинским властям и назвала Владимира Зеленского лидером военного времени.

В то же время, политолог призывает не спешить с окончательными выводами. Он обращает внимание, что сейчас важно оценивать не только заявления американского президента, но и его дальнейшие решения по России.

"Я также очень осторожно оценивал влияние Лоры Лумер на Трампа. Возможно, это как раз произошло, и это очень хорошо, если это так", – сказал Клочок.

Отдельное внимание эксперт обратил на законопроект Сената США о так называемых "адских санкциях" против России. Документ позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары и до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Впрочем, Клочок подчеркнул, что есть важный нюанс.

"Но это не обязанность будет Трампа, а право. То есть, он либо введет эти санкции, либо не введет. Здесь такая неприятная вещь", – подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать одним из ключевых дипломатических этапов в вопросе завершения российско-украинской войны. В то же время, главным показателем ее успеха станут не громкие заявления, а конкретные шаги Вашингтона по давлению на Кремль.