Зміна риторики президента США Дональда Трампа щодо можливого пом’якшення санкцій проти російського нафтового сектору, за оцінкою дипломата Романа Безсмертного, пов’язана насамперед із тим, що очікувані економічні результати так і не були досягнуті. В інтерв’ю OBOZ.UA він наголосив, що на рішення вплинула сукупність факторів, серед яких ключову роль відіграли удари Збройних сил України по критичній інфраструктурі Росії.

Як зазначає Безсмертний, попри попередні припущення про можливе продовження політики послаблення санкцій, реальних передумов для цього не виникло. Ситуація на світовому енергетичному ринку залишалася нестабільною, а очікувані економічні домовленості між оточенням Трампа та представниками російської сторони не дали відчутного результату. Йдеться про період, коли, за його словами, у Путіна, Дмитрієва та Віткоффа був приблизно місяць для вибудовування певних комерційних схем і домовленостей, однак фактичний ефект виявився мінімальним.

Єдиним помітним підсумком, який згадує дипломат, стали поодинокі поставки нафти, зокрема два танкери до Куби, що аж ніяк не відповідає масштабам очікуваного прибутку. Для американської політичної логіки, підкреслює він, такі результати не є вагомими, адже ставка робилася на значно більші фінансові вигоди.

Окремо Безсмертний звертає увагу на військовий фактор. Українські удари по об’єктах російської експортної інфраструктури, зокрема в районах Усть-Луги та Приморська, суттєво ускладнили логістику експорту нафти. Це, своєю чергою, зменшило можливості Росії швидко реалізовувати енергоресурси на зовнішніх ринках.

У підсумку, за його словами, у США зникли стимули для подальшого пом’якшення санкцій, адже очікуваний економічний ефект не був досягнутий. Це поставило Росію перед вибором між скороченням видобутку або спробами відновлення експорту, що в обох випадках ускладнює будь-які "економічні домовленості" між сторонами. На цьому тлі, вважає дипломат, політика Трампа виглядає менш прогнозованою та більш реактивною.

