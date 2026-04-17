Изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно возможного смягчения санкций против российского нефтяного сектора, по оценке дипломата Романа Бессмертного, связано, прежде всего, с тем, что ожидаемые экономические результаты так и не были достигнуты. В интервью OBOZ.UA он отметил, что решение повлияло на совокупность факторов, среди которых ключевую роль сыграли удары Вооруженных сил Украины по критической инфраструктуре России.

Как отмечает Бессмертный, несмотря на предварительные предположения о возможном продлении политики ослабления санкций, реальных предпосылок для этого не возникло. Ситуация на мировом энергетическом рынке оставалась нестабильной, а ожидаемые экономические договоренности между окружением Трампа и представителями российской стороны не принесли ощутимого результата. Речь идет о периоде, когда, по его словам, у Путина, Дмитриева и Виткоффа был примерно месяц для построения определенных коммерческих схем и договоренностей, однако фактический эффект оказался минимальным.

Единственным заметным итогом, который упоминает дипломат, стали единичные поставки нефти, в том числе два танкера к Кубе, что никак не соответствует масштабам ожидаемой прибыли. Для американской политической логики, подчеркивает он, такие результаты не весомы, ведь ставка делалась на гораздо большие финансовые выгоды.

Отдельно Бессмертный обращает внимание на военный фактор. Украинские удары по объектам российской экспортной инфраструктуры, в частности, в районах Усть-Луги и Приморска, существенно усложнили логистику экспорта нефти. Это в свою очередь уменьшило возможности России быстро реализовывать энергоресурсы на внешних рынках.

В результате, по его словам, в США исчезли стимулы для дальнейшего смягчения санкций, ведь ожидаемый экономический эффект не был достигнут. Это поставило Россию перед выбором между сокращением добычи или попытками возобновления экспорта, что в обоих случаях усложняет любые "экономические договоренности" между сторонами. На этом фоне, считает дипломат, политика Трампа выглядит менее прогнозируемой и реактивной.

