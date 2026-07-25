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Україна нарешті знайшла слабке місце військової економіки Путіна: на Заході розкрили деталі

Після серії ударів по складах найбільшого онлайн-рітейлера експерти попереджають про мільярдні втрати, проблеми для бізнесу та нові ризики для військової економіки Кремля

25 липня 2026, 10:10
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Кравцев Сергей

Серія українських ударів по логістичній інфраструктурі найбільшого російського онлайн-рітейлера Wildberries може мати наслідки далеко за межами самої компанії. Як пише Financial Times, атаки стали новим етапом стратегії України щодо завдання збитків економічним об'єктам, які, на думку Києва, мають значення для забезпечення російського військового потенціалу.

Україна нарешті знайшла слабке місце військової економіки Путіна: на Заході розкрили деталі

Удари по складах Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За останній тиждень безпілотники вразили п'ять складських комплексів Wildberries у різних регіонах Росії. Останній удар припав по об'єкту в Ленінградській області неподалік Санкт-Петербурга, де спалахнула масштабна пожежа. Факт атаки підтвердив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

Wildberries займає майже половину російського ринку електронної комерції і минулого року звітувала про оборот понад 6 трлн рублів. Компанія позиціонувала себе як один із майбутніх глобальних технологічних проектів Росії і навіть пропонувала Кремлю плани міжнародної експансії. Однак тепер, зазначає видання, саме її логістична мережа стала однією з найуразливіших цілей.

За даними російських джерел, перші чотири удари вивели з ладу близько 8% складських площ компанії. Відновлення об'єктів може вимагати близько 36 млрд. рублів, а вартість знищених товарів оцінюється в сотні мільярдів рублів. Особливо важкі наслідки чекають на тисячі малих підприємців, які працювали через маркетплейс і втратили свої запаси.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що логістична інфраструктура Wildberries використовувалася для постачання російської армії компонентів для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого спорядження. У Кремлі ці звинувачення відкидають. Водночас журналісти зазначають, що на платформі справді продаються товари подвійного призначення, включаючи бронежилети, шоломи та комплектуючі, які можуть використовуватись для потреб армії.

Експерти вважають, що наслідки атак торкнуться не тільки самої компанії, а й податкових надходжень, кредитного ринку і тисяч російських продавців, посилюючи тиск на економіку країни в умовах війни, що триває.

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Джерело: https://www.ft.com/content/5c9ae967-8e85-470f-974b-43667cc6f1c1
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