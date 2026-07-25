logo

BTC/USD

63930

ETH/USD

1855.15

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина наконец-то нашла слабое место военной экономики Путина: на Западе раскрыли детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина наконец-то нашла слабое место военной экономики Путина: на Западе раскрыли детали

После серии ударов по складам крупнейшего онлайн-ритейлера эксперты предупреждают о миллиардных потерях, проблемах для бизнеса и новых рисках для военной экономики Кремля

25 июля 2026, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Серия украинских ударов по логистической инфраструктуре крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries может иметь последствия далеко за пределами самой компании. Как пишет Financial Times, атаки стали новым этапом стратегии Украины по нанесению ущерба экономическим объектам, которые, по мнению Киева, имеют значение для обеспечения российского военного потенциала.

Украина наконец-то нашла слабое место военной экономики Путина: на Западе раскрыли детали

Удары по складам Wildberries. Фото: из открытых источников

За последнюю неделю беспилотники поразили пять складских комплексов Wildberries в разных регионах России. Последний удар пришелся по объекту в Ленинградской области недалеко от Санкт-Петербурга, где вспыхнул масштабный пожар. Факт атаки подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Wildberries занимает почти половину российского рынка электронной коммерции и в прошлом году отчиталась об обороте более 6 трлн рублей. Компания позиционировала себя как один из будущих глобальных технологических проектов России и даже предлагала Кремлю планы международной экспансии. Однако теперь, отмечает издание, именно ее логистическая сеть стала одной из наиболее уязвимых целей.

По данным российских источников, первые четыре удара вывели из строя около 8% складских площадей компании. Восстановление объектов может потребовать порядка 36 млрд рублей, а стоимость уничтоженных товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Особенно тяжелые последствия ожидают тысячи малых предпринимателей, работавших через маркетплейс и потерявших свои запасы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что логистическая инфраструктура Wildberries использовалась для поставок российской армии компонентов для беспилотников, навигационного оборудования и другого снаряжения. В Кремле эти обвинения отвергают. Вместе с тем журналисты отмечают, что на платформе действительно продаются товары двойного назначения, включая бронежилеты, шлемы и комплектующие, которые могут использоваться для нужд армии.

Эксперты считают, что последствия атак затронут не только саму компанию, но и налоговые поступления, кредитный рынок и тысячи российских продавцов, усиливая давление на экономику страны в условиях продолжающейся войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — война еще ближе к россиянам: почему настроение в РФ только сейчас стало меняться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/5c9ae967-8e85-470f-974b-43667cc6f1c1
Теги:

Новости

Все новости