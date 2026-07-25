Украина наконец-то нашла слабое место военной экономики Путина: на Западе раскрыли детали

Серия украинских ударов по логистической инфраструктуре крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries может иметь последствия далеко за пределами самой компании. Как пишет Financial Times, атаки стали новым этапом стратегии Украины по нанесению ущерба экономическим объектам, которые, по мнению Киева, имеют значение для обеспечения российского военного потенциала.

Удары по складам Wildberries. Фото: из открытых источников

За последнюю неделю беспилотники поразили пять складских комплексов Wildberries в разных регионах России. Последний удар пришелся по объекту в Ленинградской области недалеко от Санкт-Петербурга, где вспыхнул масштабный пожар. Факт атаки подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Wildberries занимает почти половину российского рынка электронной коммерции и в прошлом году отчиталась об обороте более 6 трлн рублей. Компания позиционировала себя как один из будущих глобальных технологических проектов России и даже предлагала Кремлю планы международной экспансии. Однако теперь, отмечает издание, именно ее логистическая сеть стала одной из наиболее уязвимых целей.

По данным российских источников, первые четыре удара вывели из строя около 8% складских площадей компании. Восстановление объектов может потребовать порядка 36 млрд рублей, а стоимость уничтоженных товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Особенно тяжелые последствия ожидают тысячи малых предпринимателей, работавших через маркетплейс и потерявших свои запасы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что логистическая инфраструктура Wildberries использовалась для поставок российской армии компонентов для беспилотников, навигационного оборудования и другого снаряжения. В Кремле эти обвинения отвергают. Вместе с тем журналисты отмечают, что на платформе действительно продаются товары двойного назначения, включая бронежилеты, шлемы и комплектующие, которые могут использоваться для нужд армии.

Эксперты считают, что последствия атак затронут не только саму компанию, но и налоговые поступления, кредитный рынок и тысячи российских продавцов, усиливая давление на экономику страны в условиях продолжающейся войны.

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