Україна звернулася до Європейської комісії з пропозицією спрямувати 2 млрд євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Кошти планують отримати в межах масштабної кредитної програми Євросоюзу загальним обсягом 90 млрд євро. Про відповідний запит повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Крім того, українська сторона передала партнерам перелік інших видів озброєння, на які пропонується витратити більшу частину ще 6 млрд євро, передбачених оборонною складовою позики.

Аналітики Defense Express підрахували, скільки ракет PAC-3 MSE теоретично можна придбати за виділені 2 млрд євро. Ключовим фактором стане ціна, за якою Сполучені Штати погодяться постачати перехоплювачі Україні.

Орієнтовна вартість однієї PAC-3 MSE для американських збройних сил становить близько 4–5 млн доларів. За такого сценарію 2 млрд євро, або приблизно 2,32 млрд доларів, теоретично дозволили б профінансувати придбання близько 460–580 ракет.

Однак експортна вартість для європейських союзників помітно вища. Як приклад аналітики наводять контракт Німеччини наприкінці 2024 року. Тоді 120 перехоплювачів PAC-3 MSE оцінили у 763,5 млн євро — приблизно 6,36 млн євро за одну ракету.

Якщо аналогічні ціни застосують і до українського замовлення, виділених коштів може вистачити орієнтовно на 315 перехоплювачів Patriot.

Експерти наголошують, що для України вирішальним питанням залишається навіть не кінцева вартість контракту, а фізична доступність необхідної кількості ракет. За їхніми оцінками, 315 PAC-3 MSE — це приблизно половина річного обсягу їх виробництва.

Тож реалізація такого замовлення залежатиме не лише від фінансування ЄС, а й від можливостей виробників, черги вже укладених контрактів та рішення США щодо постачання Україні дефіцитних перехоплювачів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін прокоментував інцидент із безпілотниками поблизу аеропорту Лейпцига, пов’язавши звинувачення на адресу Москви з внутрішньополітичними проблемами Німеччини. Водночас він поставив під сумнів твердження Берліна про причетність Росії до гібридної операції.