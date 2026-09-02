Украина обратилась в Европейскую комиссию с предложением направить 2 млрд евро на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Денежные средства планируют получить в рамках масштабной кредитной программы Евросоюза общим объемом 90 млрд евро. О соответствующем запросе сообщило Общественное со ссылкой на собственные источники.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Кроме того, украинская сторона передала партнерам перечень других видов вооружения, на которые предлагается потратить большую часть еще 6 млрд евро, предусмотренных оборонной составляющей займа.

Аналитики Defense Express подсчитали, сколько ракет PAC-3 MSE теоретически можно приобрести за выделенные 2 млрд. евро. Ключевым фактором станет цена, по которой Соединенные Штаты согласятся снабжать перехватчиками Украины.

Примерная стоимость одной PAC-3 MSE для американских вооруженных сил составляет около 4–5 млн долларов. При таком сценарии 2 млрд евро, или примерно 2,32 млрд долларов, теоретически позволили бы профинансировать приобретение около 460-580 ракет.

Однако экспортная стоимость для европейских союзников заметно выше. В качестве примера аналитики приводят контракт Германии в конце 2024 года. Тогда 120 перехватчиков PAC-3 MSE оценили в 763,5 млн евро – примерно 6,36 млн евро за одну ракету.

Если аналогичные цены применят и к украинскому заказу, выделенных средств может хватить ориентировочно 315 перехватчиков Patriot.

Эксперты отмечают, что для Украины решающим вопросом остается даже не конечная стоимость контракта, а физическая доступность необходимого количества ракет. По их оценкам, 315 PAC-3 MSE – это примерно половина годового объема их производства.

Реализация такого заказа будет зависеть не только от финансирования ЕС, но и от возможностей производителей, очереди уже заключенных контрактов и решения США по поставке Украине дефицитных перехватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин прокомментировал инцидент с беспилотниками вблизи аэропорта Лейпцига, увязав обвинения в адрес Москвы с внутриполитическими проблемами Германии. В то же время он подверг сомнению утверждение Берлина о причастности России к гибридной операции.