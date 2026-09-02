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"Де докази?": Путін на весь світ принизив Мерца через атаки БПЛА у Лейпцигу

Російський диктатор заявив, що канцлер Німеччини нібито нехтує інтересами власних громадян і використовує їх у політичних цілях

2 вересня 2026, 11:00
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Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував інцидент із безпілотниками поблизу аеропорту Лейпцига, пов’язавши звинувачення на адресу Москви з внутрішньополітичними проблемами Німеччини. Водночас він поставив під сумнів твердження Берліна про причетність Росії до гібридної операції.

"Де докази?": Путін на весь світ принизив Мерца через атаки БПЛА у Лейпцигу

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

Відповідну заяву Путін зробив під час пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. За його версією, позиція німецької влади насамперед продиктована ситуацією всередині країни. 

"Щодо дій німецької влади – це насамперед пов'язано із внутрішньополітичною ситуацією", — заявив Путін. 

Російський диктатор також атакував із критикою канцлера ФРН Фрідріха Мерца, стверджуючи, що той нібито втрачає підтримку населення. Путін заявив про падіння рівня життя та проблеми із зайнятістю у Німеччині, намагаючись пов'язати це з політикою Берліна щодо Росії.

"Канцлер ФРН не захищає інтереси громадян країни, а торгує ними, рівень життя німців падає, люди втрачають робочі місця. Незрозуміло, навіщо все це робиться. Пояснити це можна одним – протистояння агресивній Росії. А де докази?", — сказав він. 

Німецька влада, своєю чергою, заявила про відповідальність Росії за інцидент у Лейпцигу. За позицією МВС країни, засоби, застосовані під час спроби саботажу 4 серпня, вже фігурували в інших гібридних операціях, які Берлін пов'язує з Москвою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після невдач російських військ на Запорізькому напрямку Кремль може ще більше зосередити увагу на Донецькій області. Саме там Володимиру Путіну важливо продемонструвати хоча б обмежене просування, вважає військовий експерт Іван Тимочко.



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