Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал инцидент с беспилотниками вблизи аэропорта Лейпцига, увязав обвинения в адрес Москвы с внутриполитическими проблемами Германии. В то же время он подверг сомнению утверждение Берлина о причастности России к гибридной операции.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

Соответствующее заявление Путин сделал во время пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его версии, позиция немецких властей прежде всего продиктована ситуацией внутри страны.

"О действиях немецких властей – это прежде всего связано с внутриполитической ситуацией", — заявил Путин.

Российский диктатор также атаковал с критикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, утверждая, что тот якобы теряет поддержку населения. Путин заявил о падении уровня жизни и проблемах с занятостью в Германии, пытаясь связать это с политикой Берлина по отношению к России.

"Канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими, уровень жизни немцев падает, люди теряют рабочие места. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить это можно одним – противостояние агрессивной России. А где доказательства?", — сказал он.

Немецкие власти, в свою очередь, заявили об ответственности России за инцидент в Лейпциге. По позиции МВД страны средства, примененные при попытке саботажа 4 августа, уже фигурировали в других гибридных операциях, которые Берлин связывает с Москвой.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после неудач российских войск на Запорожском направлении Кремль может еще больше сосредоточить внимание на Донецкой области. Там Владимиру Путину важно продемонстрировать хотя бы ограниченное продвижение, считает военный эксперт Иван Тимочко.