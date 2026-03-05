Україна на порозі геополітичного прориву: що підриває позиції РФ на ринку зброї

Україна має шанс перетворитися на одного з найвпливовіших суб’єктів на світовому ринку озброєнь. Як зазначає військовий аналітик Іван Тимочко, високий інтерес країн Перської затоки до українських технологій у сфері безпілотних систем відкриває перед Києвом не лише фінансові, а й широкі геополітичні можливості.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зокрема, стало відомо, що Сполучені Штати разом із принаймні однією з арабських держав ведуть переговори щодо придбання українських дронів-перехоплювачів. Ці розробки є критично важливими для регіону для ефективної протидії іранським "Шахедам".

На думку експерта, успішний вихід на цей ринок принесе Україні одразу кілька стратегічних переваг.

"Успішний експорт не лише здешевить виробництво для ЗСУ, а й завдасть удару по іміджу Росії", — наголошує Іван Тимочко.

Аналітик підкреслює, що такий крок дозволить Україні стати потужним гравцем на міжнародній арені. Окрім того, постачання дронів може стати інструментом для економічної вигоди, наприклад, через отримання доступу до енергоресурсів за вигіднішими цінами.

"Стаючи суб’єктом ринку озброєнь, Україна перетворюється на впливового гравця у світовій геополітиці", — підсумував експерт.

Ця співпраця не лише зміцнить обороноздатність партнерів, а й продемонструє технологічну перевагу українського ВПК над російськими аналогами, які стрімко втрачають довіру у світі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна офіційно долучається до посилення протиповітряної оборони на Близькому Сході. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, Київ отримав від американської сторони звернення щодо надання специфічної допомоги у протидії іранським безпілотникам типу "шахед".