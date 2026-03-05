Украина на пороге геополитического прорыва: что подрывает позиции РФ на рынке оружия

У Украины есть шанс превратиться в одного из самых влиятельных субъектов на мировом рынке вооружений. Как отмечает военный аналитик Иван Тимочко, высокий интерес стран Персидского залива к украинским технологиям в сфере беспилотных систем открывает перед Киевом не только финансовые, но и широкие геополитические возможности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В частности, стало известно, что Соединенные Штаты вместе с по крайней мере одним из арабских государств ведут переговоры по приобретению украинских дронов-перехватчиков. Эти разработки критически важны для региона для эффективного противодействия иранским "Шахедам".

По мнению эксперта, успешный выход на этот рынок принесет Украине сразу несколько стратегических преимуществ.

"Успешный экспорт не только удешевит производство для ВСУ, но и нанесет удар по имиджу России", — отмечает Иван Тимочко.

Аналитик подчеркивает, что подобный шаг позволит Украине стать мощным игроком на международной арене. Кроме того, поставка дронов может стать инструментом для экономической выгоды, например, из-за получения доступа к энергоресурсам по более выгодным ценам.

"Становясь субъектом рынка вооружений, Украина превращается во влиятельного игрока в мировой геополитике", — подытожил эксперт.

Это сотрудничество не только укрепит обороноспособность партнеров, но и продемонстрирует технологическое преимущество украинского ВПК над российскими аналогами, стремительно теряющими доверие в мире.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина официально присоединяется к усилению противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Киев получил от американской стороны обращение о предоставлении специфической помощи в противодействии иранским беспилотникам типа "шахед".