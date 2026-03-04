Україна може залишитися без ракет Patriot: у ЄС уже не приховують проблеми

Європа активно шукає варіанти, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Єврочиновник зазначив, що події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем ППО та призвести до затримок постачання для України.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", — сказав Кубілюс.

Він зазначив, що обсяги виробництва американських ракет для систем Patriot складає приблизно 700 одиниць щорічно.

"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне із стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", — наголосив єврокомісар.

Кубілюс також анонсував так званий "ракетний тур" вже цього тижня, у рамках якого відвідає європейських виробників для прискорення постачання ракет Україні.

При цьому він зазначив, що Євросоюз не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює оперативне вирішення проблеми.

