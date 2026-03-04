logo

Главная Новости Общество Война с Россией Украина может остаться без ракет Patriot: в ЕС уже не скрывают проблему
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина может остаться без ракет Patriot: в ЕС уже не скрывают проблему

В ЕС признали, что затягивание войны на Ближнем Востоке может негативно отобразиться на поддержке Украины

4 марта 2026, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европа активно ищет варианты, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине ракет к системам противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Украина может остаться без ракет Patriot: в ЕС уже не скрывают проблему

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, события вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и привести к задержкам поставок для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", — сказал Кубилюс.

Он отметил, что объем производства американских ракет для систем Patriot составляет приблизительно 700 единиц ежегодно.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс также анонсировал так называемый "ракетный тур" уже на этой неделе, в рамках которого посетит европейских производителей для ускорения поставок ракет Украине.

При этом он отметил, что Евросоюз не производит ракеты к системам Patriot, что затрудняет оперативное решение проблемы.

Читайте также на портале "Комментарии" — США рассматривают возможность передислокации своих систем противовоздушной и противоракетной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток в случае затяжной войны с Ираном. Об этом сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily.

По данным газеты, если американская операция против Тегерана продлится более 4–5 недель, под переброску могут попасть комплексы Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также разведывательные средства, включая ударные беспилотники MQ-9 Reaper.




Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-yes-ukrayina-ppo-postachannya-iran/33693258.html
