Украина может остаться без ракет Patriot: в ЕС уже не скрывают проблему

Европа активно ищет варианты, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине ракет к системам противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Еврочиновник отметил, события вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и привести к задержкам поставок для Украины.
Он отметил, что объем производства американских ракет для систем Patriot составляет приблизительно 700 единиц ежегодно.
Кубилюс также анонсировал так называемый "ракетный тур" уже на этой неделе, в рамках которого посетит европейских производителей для ускорения поставок ракет Украине.
При этом он отметил, что Евросоюз не производит ракеты к системам Patriot, что затрудняет оперативное решение проблемы.
По данным газеты, если американская операция против Тегерана продлится более 4–5 недель, под переброску могут попасть комплексы Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также разведывательные средства, включая ударные беспилотники MQ-9 Reaper.