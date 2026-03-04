Украина может остаться без ракет Patriot: в ЕС уже не скрывают проблему

Европа активно ищет варианты, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине ракет к системам противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, события вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и привести к задержкам поставок для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", — сказал Кубилюс.

Он отметил, что объем производства американских ракет для систем Patriot составляет приблизительно 700 единиц ежегодно.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс также анонсировал так называемый "ракетный тур" уже на этой неделе, в рамках которого посетит европейских производителей для ускорения поставок ракет Украине.

При этом он отметил, что Евросоюз не производит ракеты к системам Patriot, что затрудняет оперативное решение проблемы.

