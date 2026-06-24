Україна може втратити ініціативу на фронті: союзникам озвучено три жорсткі вимоги

Україна має зосередитися на трьох ключових напрямах підтримки, які дозволять зберегти перевагу на полі бою та продовжити ефективний тиск на російські війська. Про це під час виступу на конференції RUSI Land Warfare Conference заявив міністр оборони України Михайло Федоров. У заході взяли участь представники військового командування, урядових структур країн НАТО та компаній оборонно-технологічного сектору.

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За словами міністра, українські сили продовжують активно вражати логістичні маршрути російської армії, вдосконалюють систему так званої "малої ППО" для боротьби з безпілотниками та нарощують використання сучасних технологій на фронті. Однак для утримання стратегічної ініціативи цього недостатньо без додаткової міжнародної підтримки.

Федоров окреслив три найважливіші потреби України. Першою він назвав ракети PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, які залишаються одним із найефективніших засобів захисту від російських балістичних ракет.

Другим пріоритетом є розширення виробництва українських безпілотників і ракет. На думку міністра, саме розвиток власних оборонних технологій дає змогу Україні швидко адаптуватися до змін на полі бою та посилювати свої можливості.

Третім важливим напрямом Федоров назвав забезпечення артилерійськими боєприпасами з дальністю ураження не менше 30 кілометрів. Такі снаряди дозволяють ефективніше знищувати ворожі позиції, техніку та склади на значній відстані.

"Відповідь на ці виклики посилить позиції України та наблизить справедливий мир", – наголосив Федоров.

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