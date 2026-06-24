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Украина может потерять инициативу на фронте: союзникам озвучено три жестких требования

Украина наращивает атаки на логистические маршруты российских войск, укрепляет систему "малой ПВО" и активно расширяет использование современных технологий

24 июня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Украина должна сосредоточиться на трех ключевых направлениях поддержки, позволяющих сохранить преимущество на поле боя и продолжить эффективное давление на российские войска. Об этом, выступая на конференции RUSI Land Warfare Conference, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. В мероприятии приняли участие представители военного командования, правительственных структур стран НАТО и компаний оборонно-технологического сектора.

Украина может потерять инициативу на фронте: союзникам озвучено три жестких требования

Фото: из открытых источников

По словам министра, украинские силы продолжают активно поражать логистические маршруты российской армии, усовершенствуют систему так называемой "малой ПВО" для борьбы с беспилотниками и наращивают использование современных технологий на фронте. Однако для удержания стратегической инициативы этого недостаточно без дополнительной международной поддержки.

Федоров очертил три важнейших потребности Украины. Первой он назвал ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, остающихся одним из самых эффективных средств защиты от российских баллистических ракет.

Вторым приоритетом является расширение производства украинских беспилотников и ракет. По мнению министра, именно развитие собственных оборонных технологий позволяет Украине быстро адаптироваться к изменениям в поле боя и усиливать свои возможности.

Третьим важным направлением Федоров назвал снабжение артиллерийскими боеприпасами с дальностью поражения не менее 30 километров. Такие снаряды позволяют более эффективно уничтожать вражеские позиции, технику и склады на значительном расстоянии.

"Ответ на эти вызовы усилит позиции Украины и приблизит справедливый мир", — подчеркнул Федоров.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Соединенных Штатах все яснее дают понять Кремлю, что дальнейшее затягивание мирного процесса и нежелание вести содержательные переговоры по завершению войны могут иметь для России серьезные последствия. Такое мнение высказал кандидат политических наук и специалист по международным отношениям Станислав Желиховский.



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