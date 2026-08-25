«Україна може створити ядерну бомбу, отримавши плутоній з атомних реакторів»: що відомо

Російські пропагандистські медіаресурси запустили нову дезінформаційну хвилю, намагаючись переконати світ у наявності в України таємних планів із розробки зброї масового ураження. Цього разу рупори Кремля взялися тиражувати закиди так званого "військового експерта" Андрія Фролова, який стверджує, що Київ нібито має все необхідне для створення власного стратегічного арсеналу.

Фото: колаж порталу "Коментарі"





"Україна має фахівців і технічні можливості, — цитують фейкороби заяви Фролова, намагаючись залякати аудиторію "атомною загрозою", — тому здатна створити власну ядерну бомбу, зокрема отримавши плутоній з атомних реакторів".

Проте реальні факти повністю спростовують ці голослівні звинувачення. Жодних реальних підтверджень чи документів, які вказували б на існування в Україні подібних військових розробок, окупанти надати не здатні.

Сама по собі наявність у державі діючих атомних електростанцій, кваліфікованих енергетиків чи навіть покладів уранової руди не є автоматичним ключем до створення зброї. Для реального збройового циклу потрібні гігантські та надскладні промислові потужності, призначені для надвисокого збагачення урану або виділення спеціальних ізотопів плутонію.

Україна такої військової інфраструктури не має. Щобільше, усі вітчизняні ядерні матеріали та реактори перебувають під суворим та безперервним моніторингом міжнародних інспекторів.

"Її ядерні матеріали та об'єкти перебувають під системою гарантій МАГАТЕ, — наголошують фахівці з верифікації інформації, — покликаною підтверджувати їхнє мирне використання".

Показово, що навіть сам російський псевдоексперт у своєму першоджерелі не стверджує, що Київ веде якісь практичні роботи. Він лише займається голослівним теоретизуванням у межах пропагандистського ефіру.

"Якщо ми фантазуємо про українську ядерну бомбу", — прямо визнає Фролов у своєму виступі, розкриваючи реальну вартість власних слів.

У такий цинічний спосіб звичайні гіпотетичні міркування та відверті вигадки російського спікера кремлівська медіамашина оперативно перетворила на масштабний "інформаційний привід", аби вкотре спробувати дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський актор та палкий прихильник путінського режиму Іван Охлобистін записав чергове відеозвернення до своїх співвітчизників, у якому продемонстрував панічні настрої через можливий колапс енергетичної системи РФ.