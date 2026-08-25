Российские пропагандистские медиаресурсы запустили новую дезинформационную волну, пытаясь убедить мир в наличии у Украины тайных планов по разработке оружия массового поражения. На этот раз рупоры Кремля взялись тиражировать идеи так называемого "военного эксперта" Андрея Фролова, утверждающего, что Киев якобы имеет все необходимое для создания собственного стратегического арсенала.

Фото: коллаж портала "Комментарии"





"У Украины есть специалисты и технические возможности, — цитируют фейкоробы заявления Фролова, пытаясь запугать аудиторию "атомной угрозой", — поэтому способна создать собственную ядерную бомбу, в частности получив плутоний из атомных реакторов".

Однако реальные факты полностью опровергают эти голословные обвинения. Никаких реальных подтверждений или документов, указывающих на существование в Украине подобных военных разработок, оккупанты предоставить не способны.

Само собой наличие в государстве действующих атомных электростанций, квалифицированных энергетиков или даже залежей урановой руды не является автоматическим ключом к созданию оружия. Для реального оружейного цикла требуются гигантские и сверхсложные промышленные мощности, предназначенные для сверхвысокого обогащения урана или выделения специальных изотопов плутония.

У Украины такой военной инфраструктуры нет. Более того, все отечественные ядерные материалы и реакторы находятся под строгим и непрерывным мониторингом международных инспекторов.

"Ее ядерные материалы и объекты находятся под системой гарантий МАГАТЭ, — подчеркивают специалисты по верификации информации, — призванной подтверждать их мирное использование".

Примечательно, что даже сам российский псевдоэксперт в своем первоисточнике не утверждает, что Киев ведет какие-то практические работы. Он только занимается голословной теоретизацией в рамках пропагандистского эфира.

"Если мы фантазируем об украинской ядерной бомбе", — прямо признает Фролов в своем выступлении, раскрывая реальную стоимость собственных слов.

Таким циничным способом обычные гипотетические соображения и откровенные выдумки российского спикера кремлевская медиамашина оперативно превратила в масштабный "информационный повод", чтобы попытаться еще раз дискредитировать Украину на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский актер и пылкий сторонник путинского режима Иван Охлобыстин записал очередное видеообращение к своим соотечественникам, в котором продемонстрировал панические настроения из-за возможного коллапса энергетической системы РФ.