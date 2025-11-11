Україна може поставити на коліна найважливішу галузь Путіна: озвучено умову

Україна вже понад рік завдає ударів по нафтопереробних заводах Росії — критично важливій складовій економіки країни-агресора. Проте справжня інтенсивність атак значно зросла лише протягом останніх чотирьох місяців, і наразі говорити про суттєві результати ще зарано. Втім, за умов системного та регулярного підходу, точка перелому ураження російської нафтової галузі неминуче настане, розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

Він переконаний: Україна здатна, якщо не знищити повністю, то суттєво послабити російську нафтову індустрію — ключовим фактором тут є кількість дронів і ракет на озброєнні.

"Українські удари можуть, якщо не поховати нафтову галузь Росії, то поставити її на коліна або навіть у позицію літери "z", яку у РФ дуже люблять, позбавивши Кремль значної частини доходів. Але за Уралом розташовано багато заводів, які все ще здатні виробляти паливо," — пояснив Ступак.

Він уточнює, що НПЗ, розташовані в європейській частині Росії, постачають більшість палива для внутрішнього ринку, тому їх удари мають ключове значення для економічного тиску.

Складність полягає у масштабі нафтопереробних заводів. Наприклад, ураження Афіпського НПЗ не означає його повного зупинення: частина установки може тимчасово припинити роботу, але через кілька тижнів завод відновлює виробництво.

"Якщо атаки стануть системними, щодня по одному й тому ж НПЗ, і установки будуть руйнуватися одна за одною, тоді ефект буде відчутний," — наголосив експерт.

Ступак підкреслює, що головне для України — зберігати системність та регулярність ударів. Хоча поки великих результатів не видно, продовження такої стратегії рано чи пізно призведе до критичного зниження спроможності російської нафтової галузі.

