Украина может поставить на колени важнейшую отрасль Путина: озвучено условие

Украина уже более года наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам России — критически важной составляющей экономики страны-агрессора. Однако настоящая интенсивность атак значительно возросла лишь за последние четыре месяца, и сейчас говорить о существенных результатах еще рано. Впрочем, в условиях системного и регулярного подхода точка перелома поражения российской нефтяной отрасли неизбежно наступит, рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

Он убежден: Украина способна, если не уничтожить полностью, существенно ослабить российскую нефтяную индустрию — ключевым фактором здесь является количество дронов и ракет на вооружении.

"Украинские удары могут, если не похоронить нефтяную отрасль России, то поставить ее на колени или даже в позицию буквы "z", которую в РФ очень любят, лишив Кремль значительной части доходов. Но за Уралом расположено много заводов, которые все еще способны производить топливо", — объяснил Ступак.

Он уточняет, что НПЗ, расположенные в европейской части России, снабжают большинство топлива для внутреннего рынка, поэтому их удары имеют ключевое значение для экономического давления.

Сложность состоит в масштабе нефтеперерабатывающих заводов. К примеру, поражение Афипского НПЗ не означает его полной остановки: часть установки может временно прекратить работу, но через несколько недель завод возобновляет производство.

"Если атаки станут системными, ежедневно по одному и тому же НПЗ, и установки будут разрушаться одна за другой, тогда эффект будет ощутим," — подчеркнул эксперт.

Ступак подчеркивает, что главное для Украины – сохранять системность и регулярность ударов. Хотя пока больших результатов не видно, продолжение такой стратегии рано или поздно приведет к критическому снижению российской нефтяной отрасли.

