Питання пошуку варіантів завершення війни в Україні та встановлення справедливого миру турбує політиків, посадовців у багатьох країнах. Однак деякі заяви та пропозиції окремих діячів фактично повторюють бажання Кремля. У Центрі стратегічних комунікацій спростували чергову таку заяву.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Так російські медіа поширюють заяву підполковника армії США у відставці Деніела Девіса. За його словами, нібито “Україна має “останній шанс” укласти мирну угоду з Росією, і якщо Київ не погодиться на переговори зараз, російська армія переможе на полі бою”. Він також стверджує, що Путін нібито є єдиним, хто пропонує реальні переговори, а кожна відмова Києва начебто погіршує майбутні умови угоди.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що насправді заява Девіса є його власною оцінкою розвитку війни, а не встановленим фактом чи прогнозом, підтвердженим даними. Аналітики зазначають, що він не наводить доказів того, що Україна справді має якийсь “останній шанс” на мир або що відмова від конкретної угоди неминуче призведе до перемоги Росії.

“Російські медіа подають припущення окремого американського аналітика як безальтернативний сценарій розвитку війни. До слова, тези Девіса системно збігаються з ключовими наративами російської пропаганди. Через це його заяви й масово тиражують прокремлівські ЗМІ для створення ілюзії, що “західні експерти визнають поразку України”, — підсумували в ЦСК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про неправдиву інформацію нібито президент України Володимир Зеленський може втекти з Києва, а місто “впаде”.