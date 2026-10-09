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"У Украины есть "последний шанс" заключить мирное соглашение с РФ": что происходит на самом деле

Российские медиа выдают слова отдельных деятелей на Западе, чтобы создать картину тотального ухудшения ситуации в Украине

9 октября 2026, 23:41
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Кречмаровская Наталия

Вопрос поиска вариантов завершения войны в Украине и установления справедливого мира беспокоит политиков, должностных лиц во многих странах. Однако некоторые заявления и предложения отдельных деятелей фактически повторяют желание Кремля. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередное заявление.

"У Украины есть "последний шанс" заключить мирное соглашение с РФ": что происходит на самом деле

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Так российские медиа распространяют заявление подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. По его словам, якобы "Украина имеет последний шанс" заключить мирное соглашение с Россией, и если Киев не согласится на переговоры сейчас, российская армия победит на поле боя". Он также утверждает, что Путин якобы единственный, кто предлагает реальные переговоры, а каждый отказ Киева вроде бы ухудшает будущие условия соглашения.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что на самом деле заявление Дэвиса является его собственной оценкой развития войны, а не установленным фактом или прогнозом, подтвержденным данными. Аналитики отмечают, что он не приводит доказательств того, что у Украины действительно есть какой-то “последний шанс” на мир или что отказ от конкретного соглашения неизбежно приведет к победе России.

"Российские медиа представляют предположение отдельного американского аналитика как безальтернативный сценарий развития войны. К слову, тезисы Дэвиса системно совпадают с ключевыми нарративами российской пропаганды. Из-за этого его заявления и массово тиражируют прокремлевские СМИ для создания иллюзии, что западные эксперты признаны западными экспертами", — подытожили в ЦСК.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ложной информации якобы президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из Киева, а город "упадет".



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Источник: https://t.me/spravdi/58845
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