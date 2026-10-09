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Кречмаровская Наталия
Вопрос поиска вариантов завершения войны в Украине и установления справедливого мира беспокоит политиков, должностных лиц во многих странах. Однако некоторые заявления и предложения отдельных деятелей фактически повторяют желание Кремля. В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередное заявление.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Так российские медиа распространяют заявление подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. По его словам, якобы "Украина имеет последний шанс" заключить мирное соглашение с Россией, и если Киев не согласится на переговоры сейчас, российская армия победит на поле боя". Он также утверждает, что Путин якобы единственный, кто предлагает реальные переговоры, а каждый отказ Киева вроде бы ухудшает будущие условия соглашения.
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что на самом деле заявление Дэвиса является его собственной оценкой развития войны, а не установленным фактом или прогнозом, подтвержденным данными. Аналитики отмечают, что он не приводит доказательств того, что у Украины действительно есть какой-то “последний шанс” на мир или что отказ от конкретного соглашения неизбежно приведет к победе России.
Напомним: портал "Комментарии" писал о ложной информации якобы президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из Киева, а город "упадет".