Україна має найкращий спосіб принизити Путіна після атак по Києву: озвучено гучну заяву

Україна змушена адаптувати свою стратегію ведення війни в умовах нестачі систем протиповітряної оборони, особливо тих, що здатні перехоплювати балістичні ракети. Водночас Росія також поступово стикається з виснаженням власних запасів засобів ППО через регулярні українські удари по військових та логістичних об'єктах у тилу. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи поточну ситуацію на фронті та в повітряній війні.

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За його словами, сьогодні Україна потребує більшої кількості сучасних комплексів ППО, адже саме вони залишаються ключовим інструментом захисту від російських балістичних атак. Водночас, наголосив експерт, і російська система протиповітряної оборони вже працює під значним навантаженням.

"У нас бракує систем ППО, особливо для збиття балістики. Але й у ворога виникають проблеми з ППО через виснаження запасів та втрати внаслідок наших ударів", – зазначив Мусієнко.

На його думку, війна дедалі більше переходить у фазу взаємного виснаження, коли обидві сторони не можуть повністю прикрити свої території від повітряних ударів. Саме тому окремі влучання стають неминучими як для України, так і для Росії.

Експерт також звернув увагу на серію нещодавніх атак по російських об'єктах. Зокрема, в Бєлгородській області повідомлялося про вибух і пожежу на інфраструктурі, пов'язаній із транспортуванням газу. Крім того, зафіксовано масштабні займання в районі енергетичних підстанцій в окупованому Криму. Також надходила інформація про ймовірне ураження ще одного танкера так званого "тіньового флоту" Росії поблизу Керчі.

На переконання Мусієнка, саме системне ураження логістики, енергетичної інфраструктури та морських перевезень може значно послабити військовий потенціал країни-агресора.

"Потрібно працювати над морською блокадою Росії. Якщо партнери не готові повною мірою допомагати, Україна має самостійно створювати для Росії проблеми в Чорному морі, щоб вона не могла вільно використовувати свої порти", – наголосив експерт.

Він вважає, що перенесення тиску також на Балтійський напрямок може створити для Кремля додаткові економічні та логістичні труднощі. За словами Мусієнка, ураження критично важливої інфраструктури та суден, які забезпечують експорт і транспортування ресурсів, здатне суттєво обмежити можливості Росії фінансувати війну та підтримувати військові операції.

На думку експерта, саме поєднання посилення української ППО із системними ударами по військовій та транспортній інфраструктурі противника може стати одним із ключових факторів, що змінить баланс сил у затяжній війні.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні масовані повітряні атаки Росії на українські міста навряд чи стануть чинником, який кардинально пришвидшить рішення західних союзників щодо передачі Україні нових систем протиповітряної оборони. Водночас ескалація ударів може змусити НАТО серйозніше оцінити рівень загрози. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.