У Украины есть самый лучший способ унизить Путина после атак по Киеву: озвучено громкое заявление

Украина вынуждена адаптировать свою стратегию ведения войны в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, особенно способных перехватывать баллистические ракеты. В то же время, Россия также постепенно сталкивается с истощением собственных запасов средств ПВО из-за регулярных украинских ударов по военным и логистическим объектам в тылу. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя ситуацию на фронте и в воздушной войне.

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По его словам, сегодня Украина нуждается в большем количестве современных комплексов ПВО, ведь именно они остаются ключевым инструментом защиты от российских баллистических атак. В то же время, отметил эксперт, и российская система противовоздушной обороны уже работает под значительными нагрузками.

"У нас не хватает систем ПВО, особенно для сбивания баллистики. Но и у врага возникают проблемы с ПВО из-за истощения запасов и потери в результате наших ударов", – отметил Мусиенко.

По его мнению, война все больше переходит в фазу взаимного истощения, когда обе стороны не могут полностью прикрыть свои территории от воздушных ударов. Именно поэтому отдельные попадания становятся неизбежными как для Украины, так и России.

Эксперт также обратил внимание на серию недавних атак по российским объектам. В частности, в Белгородской области сообщалось о взрыве и пожаре на инфраструктуре, связанной с транспортировкой газа. Кроме того, зафиксированы масштабные возгорания в районе энергетических подстанций в оккупированном Крыму. Также поступала информация о вероятном поражении еще одного танкера так называемого "теневого флота" России вблизи Керчи.

По убеждению Мусиенко, самое системное поражение логистики, энергетической инфраструктуры и морских перевозок может значительно ослабить военный потенциал страны-агрессора.

"Нужно работать над морской блокадой России. Если партнеры не готовы в полной мере помогать, Украина должна самостоятельно создавать для России проблемы в Черном море, чтобы она не могла свободно использовать свои порты", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что перенос давления также на Балтийское направление может создать для Кремля дополнительные экономические и логистические трудности. По словам Мусиенко, поражение критически важной инфраструктуры и судов, обеспечивающих экспорт и транспортировку ресурсов, способно существенно ограничить возможности России финансировать войну и поддерживать военные операции.

По мнению эксперта, именно сочетание усиления украинской ПВО с системными ударами по военной и транспортной инфраструктуре противника может стать одним из ключевых факторов, которые изменят баланс сил в затяжной войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние массированные воздушные атаки России на украинские города вряд ли станут фактором, который кардинально ускорит решение западных союзников по передаче Украине новых систем противовоздушной обороны. В то же время эскалация ударов может заставить НАТО более серьезно оценить уровень угрозы. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.