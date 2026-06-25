Україна має намір розгромити російську армію: на Заході розкрили нову тактику Києва

Україна поступово формує новий формат тиску на Росію, роблячи ставку не лише на утримання лінії фронту, а й на руйнування військової інфраструктури супротивника далеко за межами зони бойових дій. Аналітики зазначають, що особливого значення у цій стратегії набуває Крим, який Москва використовує як ключовий логістичний та військовий центр для забезпечення операцій проти України.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За оцінками західних експертів, серія ударів по транспортних маршрутах, залізничних вузлах, мостах та об'єктах енергетичної інфраструктури на півострові свідчить про прагнення Києва ускладнити постачання російських військ та обмежити можливості окупаційної армії. Особлива увага приділяється районам навколо Керченської протоки, через яку проходять найважливіші лінії постачання.

Військові аналітики нагадують, що попередні атаки вже змусили Росію скоротити присутність Чорноморського флоту у Криму. Тепер під загрозою опиняються склади боєприпасів, командні пункти, вузли зв'язку та системи протиповітряної оборони. Такий підхід відповідає концепції глибинної поразки противника, коли удари наносяться по тилових об'єктах, що забезпечують функціонування армії.

Водночас Україна розширює застосування безпілотників середньої та великої дальності для атак з військових та енергетичних об'єктів на території Росії. Це змушує Кремль перерозподіляти обмежені ресурси ППО та вибирати, які об'єкти захищати насамперед.

Експерти вважають, що розвиток вітчизняного виробництва ударних безпілотників став одним із чинників зміни ситуації. Українські підприємства збільшують випуск систем різної дальності дії, а військові вдосконалюють технології подолання засобів радіоелектронної боротьби.

На цьому фоні фахівці Інституту вивчення війни зазначають, що Київ поступово отримує ініціативу у сфері далеких ударів. Така тенденція збільшує ціну продовження війни для Москви та створює додаткові виклики для російського військового командування.

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