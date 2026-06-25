Украина намерена разгромить российскую армию: на Западе раскрыли новую тактику Киева

Украина постепенно формирует новый формат давления на Россию, делая ставку не только на удержание линии фронта, но и на разрушение военной инфраструктуры противника далеко за пределами зоны боевых действий. Аналитики отмечают, что особое значение в этой стратегии приобретает Крым, который Москва использует как ключевой логистический и военный центр для обеспечения операций против Украины.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По оценкам западных экспертов, серия ударов по транспортным маршрутам, железнодорожным узлам, мостам и объектам энергетической инфраструктуры на полуострове свидетельствует о стремлении Киева осложнить снабжение российских войск и ограничить возможности оккупационной армии. Особое внимание уделяется районам вокруг Керченского пролива, через который проходят важнейшие линии снабжения.

Военные аналитики напоминают, что предыдущие атаки уже заставили Россию сократить присутствие Черноморского флота в Крыму. Теперь под угрозой оказываются склады боеприпасов, командные пункты, узлы связи и системы противовоздушной обороны. Такой подход соответствует концепции глубинного поражения противника, когда удары наносятся по тыловым объектам, обеспечивающим функционирование армии.

Одновременно Украина расширяет применение беспилотников средней и большой дальности для атак по военным и энергетическим объектам на территории России. Это вынуждает Кремль перераспределять ограниченные ресурсы ПВО и выбирать, какие объекты защищать в первую очередь.

Эксперты считают, что развитие отечественного производства ударных беспилотников стало одним из факторов изменения ситуации. Украинские предприятия наращивают выпуск систем различной дальности действия, а военные совершенствуют технологии преодоления средств радиоэлектронной борьбы.

На этом фоне специалисты Института изучения войны отмечают, что Киев постепенно получает инициативу в сфере дальних ударов. Такая тенденция увеличивает цену продолжения войны для Москвы и создает дополнительные вызовы для российского военного командования.

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