Україна має час лише до листопада: військовий ошелешив правдою про задум Трампа і Путіна



















Військовий Андрій Кулібаба скептично оцінює перспективу тривалого "енергетичного перемир’я" між Україною та Росією. На його думку, Москва може погодитися на тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні листопадових виборів до Конгресу США, однак після цього ризик відновлення атак залишатиметься високим. Пропозицію взаємного мораторію на удари по енергетиці просуває президент США Дональд Трамп, а Кремль назвав цю ідею позитивною, висунувши додаткові умови щодо судноплавства та санкцій.

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Кулібаба пов’язує можливі кроки Москви насамперед із американським політичним календарем. Чергові проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді 2026 року.

"Мені здається, що зараз, якщо Трамп говорить про якесь енергетичне перемир’я і будь-які дії, воно буде відбуватися десь до 3 листопада — заяви офіційні і тому подібне", — зазначив військовий.

За його прогнозом, Росія може використати короткострокове припинення атак як політичний та інформаційний крок, а не як початок тривалої деескалації. Кулібаба припускає, що згодом Москва може звинуватити Україну в порушенні домовленостей і повернутися до ударів.

"Я думаю, десь воно протримається — енергетичне перемир’я — перед листопадом два тижні, поки живе інформаційна подія. Все. От мій прогноз з приводу", — заявив Кулібаба.

Наразі формальної домовленості про енергетичне перемир’я немає. Президент Володимир Зеленський заявляв про готовність підтримати взаємне припинення ударів за умови надійності домовленостей та підтвердження серйозності намірів Москви. Водночас удари по енергетичних об’єктах з обох сторін продовжуються.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову виступив із жорсткою заявою на адресу європейських країн, заговоривши про можливий прямий військовий конфлікт. Російський дипломат заявив, що Москва нібито не планує нападати на Європу, однак у разі атаки на територію РФ війна, за його словами, матиме зовсім інший характер і буде "дуже короткою". Заяву Лавров зробив 16 вересня під час виступу на Міжнародному фестивалі молоді.