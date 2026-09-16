У Украины есть время только до ноября: военный ошарашил правдой о замысле Трампа и Путина



















Военный Андрей Кулибаба скептически оценивает перспективу продолжительного "энергетического перемирия" между Украиной и Россией. По его мнению, Москва может согласиться на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США, однако после этого риск возобновления атак будет оставаться высоким. Предложение взаимного моратория на удары по энергетике продвигает президент США Дональд Трамп, а Кремль назвал эту идею положительной, выдвинув дополнительные условия судоходства и санкций.

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Кулибаба связывает возможные шаги Москвы, прежде всего, с американским политическим календарем. Очередные промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2026 года.

"Мне кажется, что сейчас, если Трамп говорит о каком-то энергетическом перемирии и любых действиях, оно будет происходить где-то до 3 ноября – заявления официальные и тому подобное", – отметил военный.

По его прогнозу Россия может использовать краткосрочное прекращение атак как политический и информационный шаг, а не как начало длительной деэскалации. Кулибаба предполагает, что впоследствии Москва может обвинить Украину в нарушении договоренностей и возвратиться к ударам.

"Я думаю, где-то оно продержится – энергетическое перемирие – перед ноябрем две недели, пока живет информационное событие. Все. Вот мой прогноз по поводу", — заявил Кулибаба.

Пока формальной договоренности об энергетическом перемирии нет. Президент Владимир Зеленский заявлял о готовности поддержать взаимное прекращение ударов при надежности договоренностей и подтверждение серьезности намерений Москвы. В то же время, удары по энергетическим объектам с обеих сторон продолжаются.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова выступил с жестким заявлением в адрес европейских стран, заговорив о возможном прямом военном конфликте. Российский дипломат заявил, что Москва якобы не планирует нападать на Европу, однако в случае атаки на территорию РФ война, по его словам, будет носить совсем другой характер и будет "очень короткой". Заявление Лавров сделал 16 сентября, выступая на Международном фестивале молодежи.