Україна кардинально змінює підхід до війни: у МЗС здивували новою стратегією
Україна кардинально змінює підхід до війни: у МЗС здивували новою стратегією

Наразі пріоритетним завданням є захист енергетичної системи та об’єктів водопостачання, які й надалі залишаються мішенями російських атак

22 квітня 2026, 11:55
Клименко Елена

Україна разом із міжнародними партнерами продовжує системно посилювати власну протиповітряну оборону, роблячи акцент не лише на отриманні комплексів Patriot, а й на розвитку внутрішнього виробництва засобів протидії балістичним загрозам. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі з представниками українських і закордонних медіа.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, одним із головних пріоритетів залишається захист критичної інфраструктури — передусім енергетичної системи та об’єктів водопостачання, які регулярно стають цілями російських атак. Держава готується до можливих викликів наступного холодного сезону, тому зміцнення ППО розглядається як стратегічне завдання.

Сибіга наголосив, що наявних систем протиповітряної оборони недостатньо, оскільки потреба у захисті об’єктів інфраструктури постійно зростає. Особливу увагу приділяють об’єктам, від яких залежить життєзабезпечення населення, зокрема подачі електроенергії та води.

У цьому контексті Україна працює за кількома напрямами. Перший — розширення можливостей систем Patriot, зокрема закупівля додаткових комплексів і ракет-перехоплювачів, здатних ефективно знищувати балістичні цілі. Другий — участь у програмі PURL, яка спрямована на посилення авіаційної та протиракетної оборони шляхом міжнародних закупівель сучасного озброєння. 

Міністр підкреслив, що саме програма PURL має стати одним із ключових інструментів у розбудові української системи ППО, оскільки дозволяє оперативно отримувати необхідні засоби захисту від ракетних загроз.

Окремо Сибіга відзначив, що Україна перебуває на етапі глибокої трансформації підходів до безпеки. Отриманий бойовий досвід дозволяє швидко адаптуватися до нових умов війни та вдосконалювати оборонні технології. За його словами, ефективність українських систем уже сьогодні дає змогу знешкоджувати до 90% повітряних цілей, однак противник також постійно розвиває свої засоби ураження.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 22 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Основною ціллю ворога стала портова інфраструктура міста, яка зазнала пошкоджень унаслідок влучань.



