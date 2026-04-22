Украина кардинально меняет подход к войне: в МИДе удивили новой стратегией

Украина вместе с международными партнерами продолжает системно усиливать свою противовоздушную оборону, делая акцент не только на получении комплексов Patriot, но и на развитии внутреннего производства средств противодействия баллистическим угрозам. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время встречи с представителями украинских и зарубежных медиа.

По его словам, одним из главных приоритетов остается защита критической инфраструктуры — прежде всего энергетической системы и объектов водоснабжения, регулярно стающих целями российских атак. Государство готовится к возможным вызовам следующего холодного сезона, поэтому укрепление ПВО рассматривается как стратегическая задача.

Сибига отметил, что существующих систем противовоздушной обороны недостаточно, поскольку потребность в защите объектов инфраструктуры постоянно растет. Особое внимание уделяется объектам, от которых зависит жизнеобеспечение населения, в частности подачи электроэнергии и воды.

В этом контексте Украина работает по нескольким направлениям. Первый – расширение возможностей систем Patriot, в частности закупка дополнительных комплексов и ракет-перехватчиков, способных эффективно уничтожать баллистические цели. Второй — участие в программе PURL, направленной на усиление авиационной и противоракетной обороны путем международных закупок современного вооружения.

Министр подчеркнул, что именно программа PURL должна стать одним из ключевых инструментов в развитии украинской системы ПВО, поскольку позволяет оперативно получать необходимые средства защиты от ракетных угроз.

Отдельно Сибига отметил, что Украина находится на этапе глубокой трансформации подходов к безопасности. Полученный боевой опыт позволяет быстро адаптироваться к новым условиям войны и усовершенствовать оборонные технологии. По его словам, эффективность украинских систем уже сегодня позволяет обезвреживать до 90% воздушных целей, однако противник постоянно развивает свои средства поражения.

