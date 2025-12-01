logo_ukra

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна і Норвегія створюють дрони нового покоління: перша лінія запуститься раніше, ніж очікували
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна і Норвегія створюють дрони нового покоління: перша лінія запуститься раніше, ніж очікували

Угода відкриває шлях до масштабного виробництва БПЛА, технологічного обміну та створення потужного оборонного хабу у Європі.

1 грудня 2025, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Україна та Норвегія офіційно розпочинають спільне виробництво українських дронів – документ підписано з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це не просто чергова домовленість, а стратегічний крок, що здатен змінити баланс технологічних можливостей на європейському ринку оборони. Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Україна і Норвегія створюють дрони нового покоління: перша лінія запуститься раніше, ніж очікували

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік після підписання угоди про спільне виробництво дронів.

Новий проєкт відкриває можливість масштабувати українські напрацювання у сфері безпілотників та інтегрувати їх у потужну норвезьку виробничу базу. Вже у 2026 році планується запуск першої пілотної лінії, за якою одразу піде нарощування обсягів виробництва на постійній основі.

Партнерство передбачає двосторонній обмін:
Україна передає свій унікальний досвід, здобутий під час війни, інноваційні розробки та бойові напрацювання, а Норвегія надає сучасну інфраструктуру, промислові потужності та доступ до провідних наукових установ.

Це співробітництво розглядають як частину ширшої стратегії оборонної кооперації між країнами вільного світу. Спільне виробництво дронів зміцнить оборону України та водночас посилить безпеку всього європейського регіону.

Україна наголошує: це лише початок. У планах – розширення виробництва, нові спільні розробки та створення повноцінного міжнародного оборонного кластеру.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" уже повідомляв, що у Міноборони заявили про налагодження масового виробництва українських дронів-перехоплювачів у Великій Британії. "Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", — зазначив Шмигаль у соцмережах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини