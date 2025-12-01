logo

Украина и Норвегия создают дроны нового поколения: первая линия запустится раньше, чем ожидали
Украина и Норвегия создают дроны нового поколения: первая линия запустится раньше, чем ожидали

Соглашение открывает путь к масштабному производству БПЛА, технологическому обмену и созданию мощного оборонного хаба в Европе.

1 декабря 2025, 14:18
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украина и Норвегия официально приступают к совместному производству украинских дронов – документ подписан с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Это не просто очередная договоренность, а стратегический шаг, способный изменить баланс технологических возможностей на европейском рынке обороны. Об этом сообщает министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Украина и Норвегия создают дроны нового поколения: первая линия запустится раньше, чем ожидали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик после подписания соглашения о совместном производстве дронов.

Новый проект открывает возможность масштабировать украинские выработки в сфере беспилотников и интегрировать их в мощную норвежскую производственную базу. Уже в 2026 году планируется запуск первой пилотной линии , по которой сразу последует наращивание объемов производства на постоянной основе.

Партнерство подразумевает двусторонний обмен:
Украина передает свой уникальный опыт, полученный во время войны, инновационные разработки и боевые наработки, а Норвегия предоставляет современную инфраструктуру, промышленные мощности и доступ к ведущим научным учреждениям.

Это сотрудничество рассматривается как часть более широкой стратегии оборонной кооперации между странами свободного мира. Совместное производство дронов укрепит оборону Украины и усилит безопасность всего европейского региона.

Украина отмечает: это только начало. В планах – расширение производства, новые совместные разработки и создание полноценного международного оборонного кластера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже сообщал , что в Минобороны заявили о налаживании массового производства украинских дронов-перехватчиков в Великобритании. "Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба", — отметил Шмигаль в соцсетях.



