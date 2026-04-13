Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна готується до війни у космосі: чому Путін тепер не налякає «Орєшніком»
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна готується до війни у космосі: чому Путін тепер не налякає «Орєшніком»

Веніславський розкрив плани: перехоплення «Орєшніка» ще в космосі і перші унікальні випробування вже відбулися

13 квітня 2026, 09:40
Кравцев Сергей

Україна робить ставку на розвиток космічних технологій, як нового елемента оборони. Йдеться не лише про раннє попередження, а й про перехоплення ворожих ракет ще за межами атмосфери. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За його словами, створення Космічних сил дозволить Україні оперативно отримувати дані про запуск балістичних та аеробалістичних ракет та заздалегідь попереджати населення про погрози. Однак ключова мета – розвиток технологій кінетичного перехоплення, здатних знищувати ракети ще на початковій стадії польоту.

Особлива увага приділяється протидії найновішим загрозам, таким як "Орєшнік". Федір Веніславський зазначив, що найефективніше знищувати такі ракети до поділу бойових блоків. Після цього одна мета перетворюється відразу на кілька об'єктів, що маневрують, що рухаються на гіперзвуковій швидкості, що істотно ускладнює перехоплення.

Для реалізації цього завдання Україна має вийти на висоти понад 100 кілометрів – фактично у космічний простір. І, як стверджує депутат, перші кроки вже зроблено.

У ході війни підрозділи Головного управління розвідки України двічі провели успішні випробування, виводячи ракетоносії на висоту понад 100 і навіть 200 кілометрів. Ці результати були зафіксовані технічними засобами та стали унікальним досягненням для країни, яка перебуває в умовах повномасштабної війни.

За словами Веніславського, це свідчить про наявність у України реального потенціалу для створення систем космічної оборони. У перспективі такі технології можуть стати ключовим фактором захисту від сучасних ракетних загроз та змінити баланс сил у війні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лукашенко заговорив про удари "Орєшніком" по Україні і не лише: озвучено ультиматум.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
