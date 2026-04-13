Украина готовится к войне в космосе: почему Путин теперь не напугает «Орешником»

Украина делает ставку на развитие космических технологий как нового элемента обороны. Речь идёт не только о раннем предупреждении, но и о перехвате вражеских ракет ещё за пределами атмосферы. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

По его словам, создание Космических сил позволит Украине оперативно получать данные о запуске баллистических и аэробаллистических ракет и заранее предупреждать население об угрозах. Однако ключевая цель — развитие технологий кинетического перехвата, способных уничтожать ракеты ещё на начальной стадии полёта.

Особое внимание уделяется противодействию новейшим угрозам, таким как "Орешник". Федор Вениславский отметил, что наиболее эффективно уничтожать такие ракеты до разделения боевых блоков. После этого одна цель превращается сразу в несколько маневрирующих объектов, движущихся на гиперзвуковой скорости, что существенно усложняет перехват.

Для реализации этой задачи Украина должна выйти на высоты более 100 километров – фактически в космическое пространство. И, как утверждает депутат, первые шаги уже сделаны.

В ходе войны подразделения Главное управление разведки Украины дважды провели успешные испытания, выводя ракетоносители на высоту свыше 100 и даже 200 километров. Эти результаты были зафиксированы техническими средствами и стали уникальным достижением для страны, находящейся в условиях полномасштабной войны.

По словам Вениславского, это свидетельствует о наличии у Украины реального потенциала для создания систем космической обороны. В перспективе такие технологии могут стать ключевым фактором защиты от современных ракетных угроз и изменить баланс сил в войне.

