Україна готується до нових винищувачів: у Повітряних силах розкрили, коли Gripen піднімуться у небо

Українські льотчики вже розпочали підготовку до експлуатації шведських багатоцільових винищувачів Gripen. У Повітряних силах зазначають, що цей процес став черговим кроком у довгостроковому посиленні бойової авіації, а перші польоти на нових літаках можуть відбутися вже наступного року.

Винищувачі Gripen. Фото: з відкритих джерел

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що саме Gripen вважається одним із найбільш підходящих для України західних винищувачів завдяки поєднанню бойових можливостей, простоти експлуатації та відносно невисокій вартості обслуговування.

За його словами, шведські літаки здатні ефективно працювати навіть із злітно-посадкових смуг різної якості, що особливо важливо в умовах війни. Ще однією перевагою є економічність. Вартість однієї літньої години Gripen значно нижча, ніж у американських F-16 та інших сучасних бойових літаків, що робить їх експлуатацію менш витратною.

Гнат підтвердив, що українські пілоти вже проходять навчання на винищувачах версії Gripen C/D, які раніше перебували в експлуатації. Саме ці літаки Україна має отримати насамперед. Якщо підготовка йтиме за графіком, перші українські екіпажі зможуть розпочати польоти вже на початку 2027 року.

Крім того, між Києвом та Стокгольмом вже досягнуто домовленості про постачання з 2029 року сучасніших Gripen E. Такий поетапний перехід дозволить льотчикам швидше адаптуватися до нової техніки. У Повітряних силах також розраховують, що аналогічний шлях співпраці з Україною може обрати і Франція, запропонувавши винищувачі Rafale.

У ЗСУ наголошують, що терміни постачання не виглядають надто віддаленими. Війна триває вже п'ятий рік, тож Україна має одночасно вирішувати поточні завдання та закладати основу для розвитку своїх Повітряних сил на роки вперед.

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